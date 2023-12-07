НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Иранская SAIPA отказалась от продаж в России

Источник:
Sibnet.ru
442 1
SAIPA Quik
Фото: © SAIPA

Компания, объявившая о выводе на российский рынок иранских автомобилей SAIPA, отказалась от продаж из-за изменившихся экономических условий.

Компания «Бест Моторс» анонсировала в марте продажи седанов SAIPA Saina и Shahin и хетчбэков Quik, на момент начала продаж их цена должна была составить 1-1,7 миллиона рублей.

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент этот бренд был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше — стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все», — объяснил «Газете.Ru» отказ от планов гендиректор дистрибьютора Александр Степанов.

Перспективы SAIPA были изначально невысоки, так как продукция — прямой конкурент поддерживаемому государством АвтоВАЗу, высказался независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Иранцам требовались значительные инвестиции в развитие дилерской сети и маркетинг, но они решили, что тратиться не стоит.

Еще по теме
АвтоВАЗ компенсирует ставки по кредитам на покупку Vesta
Китайская Chery опередила АвтоВАЗ по выручке в России
«Госуслуги» запустили сервис безопасной купли‑продажи авто
Объявлены российские цены на Tesla Cybertruck
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Запад признал правоту Путина
40
Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ
36
Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта
32
Bloomberg узнало о кадровом голоде в украинской армии
31
Израиль задумался о затоплении туннелей в Газе морской водой