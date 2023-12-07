Иранская SAIPA отказалась от продаж в России

Компания, объявившая о выводе на российский рынок иранских автомобилей SAIPA, отказалась от продаж из-за изменившихся экономических условий.

Компания «Бест Моторс» анонсировала в марте продажи седанов SAIPA Saina и Shahin и хетчбэков Quik, на момент начала продаж их цена должна была составить 1-1,7 миллиона рублей.

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент этот бренд был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше — стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все», — объяснил «Газете.Ru» отказ от планов гендиректор дистрибьютора Александр Степанов.

Перспективы SAIPA были изначально невысоки, так как продукция — прямой конкурент поддерживаемому государством АвтоВАЗу, высказался независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Иранцам требовались значительные инвестиции в развитие дилерской сети и маркетинг, но они решили, что тратиться не стоит.