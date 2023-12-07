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Антонов назвал опасными заявления о возможности войны России и США

Источник:
Sibnet.ru
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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
Фото: © посольство России в США

Провокационная риторика Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и РФ недопустима для ответственной ядерной державы, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В попытке подлить масла в огонь украинской войны "по доверенности" здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Так прокомментировал утверждения властей США о том, что Россия якобы не остановится в случае победы на Украине и вторгнется в одно из государств НАТО и это создаст предпосылки для прямого столкновения российских и американских вооруженных сил.

«Когда речь заходит о нашей стране, местные власти не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи: будь то инспирированные Западом постановочные "зверства" в Буче или якобы планы применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине», — отметил он.

По его словам, «такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации».

«Вашингтон и его ненасытный ВПК являются прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», — подчеркнул Антонов.

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Политика #Мир
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