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Магазины Adidas и Reebok вернутся в России под новой вывеской

Источник:
«Коммерсанът»
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Продукция компаний Adidas и Reebok, несмотря на уход с российского рынка, будет продаваться в стране в сети магазинов ASP, запускаемой дистрибьютором западных спортивных брендов Lestate, сообщил глава отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров.

Первый магазин с продукцией Adidas и Reebok должен открыться уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. При этом расширение розничной сети ASP будет постепенным, количество магазинов под этой вывеской еще обсуждается, рассказал в интервью «Коммерсанту» Комиссаров.

Lestate еще до ухода Adidas и Reebok в 2022 году занимались прямыми поставками их продукции в Россию. Данная схема дистрибьюции сохранится для поддержания ассортимента в магазинах ASP. Но он уточнил, что новые магазины не обязательно откроются в тех же помещениях, которые раньше занимал Adidas.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. Также в мая прошлого года стало известно, что российское подразделение сети Reebok продало более 100 своих точек. При этом уточнялось, что в России Reebok контролировался через ООО «Адидас».

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Экономика #Торговля
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