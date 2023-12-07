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Мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Японский мультфильм «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки вышел в официальный российский прокат в четверг, 7 декабря.

По сюжету, во время Второй мировой войны мать 12-летнего Махито погибает в результате атаки на Токио. Отец мальчика женится на Нацуко, сестре своей погибшей жены, и вместе они переезжают за город.

Махито тяжело привыкнуть к новому месту, отношения с одноклассниками не складываются. Мало того, что он все дни проводит с новой мачехой и пожилыми тетушками-служанками, так еще его начинает преследовать серая цапля. Из-за сильной тоски по своей матери герой решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир.

Мировая премьера мультфильма состоялась в июле, поэтому у «Мальчика и птицы» уже есть оценки. Рейтинг IMDb: 7.60.

«Мальчик и птица» созданы по мотивам романа «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро 1937 года, но авторы мультфильма неоднократно отмечали, что их проект — не адаптация. Роман сильно повлиял на Миядзаки, и он называет его любимым произведением с детства.

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