Конгресс США заблокировал законопроект о помощи Украине

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда долларов на помощь Украине.

На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, приводит ТАСС результаты голосования.

Выступающие против инициативы республиканцы смогли прибегнуть к обструкции, позволяющей бесконечно долго затягивать процесс перехода к итоговому голосованию.

Несмотря на поддержку большинства пунктов законопроекта, республиканцы в Сенате уже несколько недель настаивают на том, что они не будут поддерживать инициативу, если в нее не внесут меры по обеспечению безопасности на американо-мексиканской границе.