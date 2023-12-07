Конгресс США заблокировал законопроект о помощи Украине

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню
не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.
Инициатива предусматривала выделение дополнительных
бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда
долларов на помощь Украине.
На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения
данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если
инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение
высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, приводит ТАСС результаты
голосования.
Выступающие против инициативы республиканцы смогли
прибегнуть к обструкции, позволяющей бесконечно долго затягивать процесс
перехода к итоговому голосованию.
Несмотря на поддержку большинства пунктов законопроекта,
республиканцы в Сенате уже несколько недель настаивают на том, что они не будут
поддерживать инициативу, если в нее не внесут меры по обеспечению безопасности
на американо-мексиканской границе.