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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Конгресс США заблокировал законопроект о помощи Украине

Источник:
ТАСС
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Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда долларов на помощь Украине.

На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, приводит ТАСС результаты голосования.

Выступающие против инициативы республиканцы смогли прибегнуть к обструкции, позволяющей бесконечно долго затягивать процесс перехода к итоговому голосованию.

Несмотря на поддержку большинства пунктов законопроекта, республиканцы в Сенате уже несколько недель настаивают на том, что они не будут поддерживать инициативу, если в нее не внесут меры по обеспечению безопасности на американо-мексиканской границе.

Тема: Военная операция на Украине
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Antichrist1688

Ой а что это такое случилось?? США стали сырьевым придатком мира?? А как же тыблако?? Винец ПО и непревзайденая...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

Times Square

Все как всегда, людей "с мозгами" перестреляли - остались одни дебилы. Это-же классика жанра, режим всегда...

Starbit

Выборы это когда народ выбирает, а не когда плешивый царек решает сколько еще разваливать страну ему