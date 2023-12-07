«Елки 10», русский «Один дома» и мультфильм Миядзаки вышли в прокат

Новогодние фильмы и мультфильм от режиссера Хаяо Миядзаки вышли на широкие экраны в России в четверг, 7 ноября.

Сюжет в «Елках 10» развернется вокруг нескольких героев: Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретет свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться ее супруг. Марине из Татарстана — научиться любить то, что действительно важно для ее мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь — это совсем не игра.

Российский фильм «Один дома» намекает на американскую рождественскую комедию, но сюжет фильма совсем иной. Отчаявшись сделать мир прекраснее законным образом, молодой непутевый инженер Артем решил ограбить несколько элитных квартир с помощью своего изобретения. Но в первой же из них он встречает хитрую девочку Стефанию, которая требует взять ее в сообщницы, чтобы купить подарок маме.

Среди ожидаемых премьер — российская драма «Лунатики». В ней следователь Иванов будет разбираться с загадочным вмешательством в жизнь рэпера Никиты Прозорова, которого в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности.

Также среди больших премьер — мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». По сюжету, мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.

Из других премьер в кино выходят китайская фантастическая комедия «Лунный человек», французский триллер «Запретная страсть», американский хоррор «Кто не спрятался» и российская комедия «Мужчина к новому году».