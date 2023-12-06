Поддержка Windows 10 станет платной

Microsoft подтвердила завершение жизненного цикла Windows 10, анонсировав переход на платную модель обновлений для этой версии операционной системы. Соответствующее сообщение появилось в блоге компании.

Поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. После этой даты пользователи смогут и дальше пользоваться своими компьютерами, однако для получения обновлений безопасности им придется перейти на платную подписку Extended Security Update.

Стоимость подписки на обновления будет объявлена позднее. При этом Microsoft будет предоставлять подписчикам патчи безопасности для защиты от уязвимостей, однако добавлять новые функцию в Windows 10 уже не будет.

Данная мера является частью стратегии Microsoft по обеспечению безопасности устройств после окончания стандартного периода поддержки. Аналогичная программа была реализована для Windows 7, пользователи которой получали обновления в течение трех лет после завершения основной поддержки.