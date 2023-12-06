Названы лучшие смартфоны по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьский рейтинг лучших Android-смартфонов, основанный на пользовательских отзывах.

На первом месте списка третий месяц подряд складной смартфон Honor Magic V2. В ноябре аппарат набрал 96,77% положительных отзывов. Эксперты отмечают, что устройство заслужило популярность благодаря удачному дизайну и чрезвычайно тонкому корпусу.

На втором месте рейтинга расположился iQOO 12 Pro — этот смартфон в минувшем месяцев набрал 96,06% положительных отзывов пользователей. Аппарат стал единственным устройством с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, вошедший в топ-10.

В тройку также попал флагманский смартфон Samsung S23 Ultra — его результат 95,68%. В список лучших также вошли Xiaomi Mix Fold 3 (94,29%), Vivo X100 (%), iQOO 12 (94,13%), Meizu 20 Pro (94,11%), Realme GT5 (93,36%), Vivo X90 Pro+ (92,56%) и обычный Samsung Galaxy S23 (92,5%).