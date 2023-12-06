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Какие действия могут привести к перелому мужского члена

Источник:
Sibnet.ru
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Перелом полового органа может вызвать активная мастурбация, принудительное сгибание для ослабления эрекции и определенные позы во время секса, рассказал врач-сексолог Олег Гулько.

«Половой акт составляет всего 48% случаев перелома члена, а мастурбация и принудительное сгибание — 39% (18% и 21% соответственно)», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Гулько уточнил, что чаще всего во время секса травма получается в позиции, когда женщина сверху или сбоку, хотя иногда достаточно просто страстного секса. При резких или неосторожных движениях пенис выскальзывает из влагалища и упирается в лобковую кость.

Если в этот момент приложить сильное усилие, то половой член может сломаться. Под переломом члена медики подразумевают повреждение или разрыв ткани пещеристого тела, так как костей в мужском органе нет.

Также перелом пениса может произойти ночью из-за непроизвольной эрекции во сне. Когда мужчина спит на животе, риск получить травму повышается. Также перелом полового члена может быть следствием различных травм, например, при ударе или падении.

«Данное повреждение требует немедленной хирургической помощи. При своевременном лечении функции полового члена могут полностью восстановиться», — подчеркнул сексолог.

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