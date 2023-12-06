НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Авторы «Слово пацана» опровергли слухи о кастинге для второго сезона

Источник:
Sibnet.ru
444 0
Сериал «Слово пацана»
Фото: © кадр из фильма

Создатели ставшего культовым сериала «Слово пацана» официально опровергли информацию о том, что в российских городах объявлен кастинг для съемки второго сезона.

На сайте «Все кастинги» в среду, 6 декабря, появилось объявление о кастинге актеров второго плана и массовки. Также в VK и мессенджерах появилась информация о якобы поиске актеров для массовых сцен второго сезона. В объявлениях сообщается, что съемки пройдут в декабре-январе, нужны актеры на роли прохожих, бандитов и военных.

«Нет, неправда. Любые такие объявления о кастинге — фейк», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Слова пацана».

Создатели сериала также ответили на вопрос, правда ли, что съемки второго сезона начнутся в январе, и он выйдет в 2024 году?

«Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе», — заявили создатели.

Еще по теме
Дочь Юлии Пересильд впервые поцеловалась в сериале «Слово пацана»
Кастинги на второй сезон сериала «Слово пацана» объявили в Сети
Третья часть «Непослушника» выйдет в июне
Сериал «Слово пацана» продолжили снимать
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Россия применила на Украине альтернативную стратегию борьбы
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

Antichrist1688

Ой а что это такое случилось?? США стали сырьевым придатком мира?? А как же тыблако?? Винец ПО и непревзайденая...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

Times Square

Все как всегда, людей "с мозгами" перестреляли - остались одни дебилы. Это-же классика жанра, режим всегда...

Asd10

Предвыборные экзерциссы лидера либералов. По принципу мели, Емеля, твоя неделя...