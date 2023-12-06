Авторы «Слово пацана» опровергли слухи о кастинге для второго сезона

Создатели ставшего культовым сериала «Слово пацана» официально опровергли информацию о том, что в российских городах объявлен кастинг для съемки второго сезона.

На сайте «Все кастинги» в среду, 6 декабря, появилось объявление о кастинге актеров второго плана и массовки. Также в VK и мессенджерах появилась информация о якобы поиске актеров для массовых сцен второго сезона. В объявлениях сообщается, что съемки пройдут в декабре-январе, нужны актеры на роли прохожих, бандитов и военных.

«Нет, неправда. Любые такие объявления о кастинге — фейк», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Слова пацана».

Создатели сериала также ответили на вопрос, правда ли, что съемки второго сезона начнутся в январе, и он выйдет в 2024 году?

«Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе», — заявили создатели.