Кастинги на второй сезон сериала «Слово пацана» объявили в Сети

Информация о съемках второго и третьего сезонов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» появилась в Сети.

На сайте «Все кастинги» в среду, 6 декабря, появилось объявление о кастинге актеров второго плана и массовки для второго и третьего сезонов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» от Жоры Крыжовникова и «НМГ Студии».

В сообщении говорится, что даты съемок уточняются, а анкеты претендентов будут собирать для предварительного этапа кастинга.

Официальной информации о продлении сериала «Слово пацана» на второй сезон не было. Но режиссер Жора Крыжовников, отвечая на этот вопрос с интервью, не исключал такой возможности.