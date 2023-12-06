США объявили награду за данные об Артеме Уссе

Госдепартамент США объявил вознаграждение в 7 миллионов долларов за информацию о местонахождении российского бизнесмена Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.

Награду установили «в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью», в связи с решением коллегии присяжных по уголовному обвинению в отношении Усса-младшего и еще шестерых обвиняемых, говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Госдепе призвали отправлять информацию о предпринимателе в ФБР.

Усс обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег для контрабанды нефти, сговоре с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и ограбления департамента США.

По данным Госдепа, предприниматель и его сообщник, будучи владельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, осуществляли незаконный экспорт военных технологий на миллионы долларов из США в Россию.

Артем Усс 17 октября 2022 года был задержан в аэропорту Милана по запросу Минюста США. В марте 2023 года суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США, но позже стало известно, что россиянин сбежал из-под домашнего ареста в Италии и вернулся в Россию.