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США объявили награду за данные об Артеме Уссе

Источник:
Sibnet.ru
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Госдепартамент США объявил вознаграждение в 7 миллионов долларов за информацию о местонахождении российского бизнесмена Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.

Награду установили «в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью», в связи с решением коллегии присяжных по уголовному обвинению в отношении Усса-младшего и еще шестерых обвиняемых, говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Госдепе призвали отправлять информацию о предпринимателе в ФБР.

Усс обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег для контрабанды нефти, сговоре с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и ограбления департамента США.

По данным Госдепа, предприниматель и его сообщник, будучи владельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, осуществляли незаконный экспорт военных технологий на миллионы долларов из США в Россию.

Артем Усс 17 октября 2022 года был задержан в аэропорту Милана по запросу Минюста США. В марте 2023 года суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США, но позже стало известно, что россиянин сбежал из-под домашнего ареста в Италии и вернулся в Россию.

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ЧП #Громкое дело #Красноярск
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Топ комментариев

Antichrist1688

Ой а что это такое случилось?? США стали сырьевым придатком мира?? А как же тыблако?? Винец ПО и непревзайденая...

Asd10

Предвыборные экзерциссы лидера либералов. По принципу мели, Емеля, твоя неделя...

Asd10

Ну вот официально, т. е. декларируемо, ты за СССР и являешься пацифистом. А на самом деле внутри себя...

mosquito__2010

Самовыпиливаться это национальная черта пробандеровских шизофреников.