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Третья часть «Непослушника» выйдет в июне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непослушник»

Фильм «Непослушник 3» с Виктором Хориняком выйдет в широкий прокат 6 июня 2024 года, сообщила компания «КарроПрокат».

В третьей части «Непослушника» герой Виктора Хориняка, Дима, теперь успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный (Гоша Куценко) добропорядочный монах у Отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойной размеренной жизнью, пока в монастырь на перевоспитание не привозят четверых детей из детского дома.

Новых героев в «Непослушнике 3» исполнили Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш и Федор Скальский.

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