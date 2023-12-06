Сериал «Слово пацана» продолжили снимать

Съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» продолжаются в Ярославле, по официальной информации — это досъемка некоторых фрагментов. Хотя ранее в Сети появилась информация, что идет пересъемка финала.

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идем по давно запланированному графику, пересъем финальной серии не ведется», — приводит «Бюллетень кинопрокатчика» официальное заявление сервисов Wink и Start.

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Известно, что съемки сейчас проходят в спальном районе Ярославля, где находится ДК «Гамма». Там, по сюжету сериала, проходят дискотеки, а также находится комиссионная лавка.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября в Wink и Start. На момент публикации вышло пять серий, финал проекта намечен на 21 декабря.