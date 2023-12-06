Илья Ковальчук вернулся в ХК «Спартак»

Хоккеист Илья Ковальчук сыграет первый матч за «Спартак» 24 декабря против китайского «Кульлуня», сообщил председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев.

«Это будет ретроигра на Малой спортивной арене "Лужников". Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского «Спартака», — сказал Якушев.

По информации ХК «Спартак», Ковальчук будет играть за клуб под 71 номером. Но войдет ли он в основной состав команды — неизвестно.

Илье Ковальчуку 40 лет, он воспитанник московского «Спартака». Он более 20 лет провел в НХЛ, а после возвращения в Россию последний сезон провел в «Авангарде», когда омичи взяли кубок Гагарина (сезон 2021/22). После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера. /p>