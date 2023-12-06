Офицеры впервые получили срок за неотражание удара по России

Российский суд вынес первый приговор за неотражение удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, в результате которого погибли семь военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники.

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Офицеры обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ), приводит «Коммерсантъ» материалы суда.

Судья признал вину Бондарева и Дмитракова доказанной, но не стал применять к ним всю полноту санкций. Вместо предусмотренного статьей десятилетнего заключения в колонии строгого режима фигуранты получили по четыре года. В лишении их званий суд обвинению отказал.

Атака ВСУ, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла в апреле 2022 года. Тогда со стороны Харьковской области Украины, предположительно, ракетами «Точка-У» был нанесен удар по складу боеприпасов и технике, находящимся в районе села Старая Нелидовка Белгородской области.