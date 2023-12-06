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Bloomberg назвало визит Путина в Саудовскую Аравию провалом США

Источник:
Bloomberg
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Саудом
Фото: © пресс-служба президента России

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о провале усилий Вашингтона изолировать Москву, считают эксперты агентства Bloomberg.  

Визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о его растущей уверенности «в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», пояснило агентство.

Эксперты считают, что экономика России сейчас находится в «более прочном положении», а поддерживаемая Соединенными Штатам Украина демонстрирует военные провалы.

Путин на этом фоне укрепляет связи со странами Персидского залива, а «долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом».

Президент России в среду, 6 декабря встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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Политика #Мир
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