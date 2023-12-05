Найден источник странных выбросов из центра Млечного Пути

Источником странных выбросов радиации из центра нашей Галактики является сгусток материи, который вращается вокруг черной дыры Стрелец А*, выяснили астрофизики из Национального автономного университета Мексики.

Впервые мощные выбросы обнаружили в 2021 году. Их природа озадачила ученых — ведь они не могли исходить от черной дыры, так как любые виды излучения не способны преодолеть ее чудовищную гравитацию.

Выбросы такой силы также не могли исходить от аккреционного диска черной дыры — она окружена весьма скромным количеством вещества. Несмотря на все противоречия, загадочный источник с интервалом в 76 минут продолжал посылать в направлении Земли гамма-лучи.

Анализ показал, что выбросы порождает сгусток газа, который вращается вокруг черной дыры со скоростью примерно 320 миллионов километров в час. Открытие поможет ученым лучше понять процессы в среде вокруг сверхмассивных черных дыр.