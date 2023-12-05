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АвтоВАЗ компенсирует ставки по кредитам на покупку Vesta

Источник:
РИА Новости
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АвтоВАЗ запустил программу компенсации процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей Lada Vesta, сообщил президент компании Максим Соколов.

Всего производитель выделил на компенсацию 600 миллионов рублей. Тем самым АвтоВАЗ рассчитывает поддержать спрос на свои автомобили на фоне подорожавших из-за повышения ключевой ставки кредитов.

Кредит на автомобиль по льготным условиям можно оформить в принадлежащем компании «Авто Финанс банке». При продаже Lada Vesta он предлагает для клиентов программу компенсации процентной ставки.

По условиям программы, ставка по кредиту составит от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования. Кроме этого, АвтоВАЗ запустил программу «Беззаботная зима», в рамках которой покупателям Vesta предлагается комплект зимней резины за 1 рубль.

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