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Кремль подтвердил готовность к переговорам по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва для разрешения конфликта предпочла бы политико-дипломатические средства.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами», — цитирует Пескова RTVI.

Он напомнил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прерван. «Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — подчеркнул Песков.

Ранее европейские эксперты признали, что жители восточных регионов Украины позитивно оценивают возможное начало переговоров с Россией, тогда как западные регионы поддерживают продолжение боевых действий.

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Политика #Мир #Россия
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