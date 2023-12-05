Премьера новых «Букиных» состоится 18 декабря

Сериал «Букины» вернется с новыми сериями на ТНТ с 18 декабря, сообщила пресс-служба телеканала в вторник.

События сериала «Букины» развернутся через 10 лет после последнего появления семейки на экране.

За это время Ромка (Александр Якин) и Светка (Дарья Сагалова) успели упорхнуть из родительского гнезда во взрослую жизнь, а Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева) – поменять легендарную двухэтажную квартиру на загородный дом.

На новом месте Букиных ждут новые соседи — зажиточный стоматолог-интеллигент Валера (Максим Лагашкин) вместе с женой Катей (Екатерина Стулова), которые совершенно не рады их появлению.

Возвращение сериала «Букины» на ТНТ состоится 18 декабря в 20.00. Новые серии будут выходить с понедельника по четверг.