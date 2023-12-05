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Китайская Chery опередила АвтоВАЗ по выручке в России

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания Chery стала лидером по выручке с продажи новых автомобилей в России по итогам 10 месяцев 2023 года, сообщается в исследовании маркетингового агентства «Автомаркетолог».

Выручка Chery составила 268 миллиардов рублей. АвтоВАЗ за проданные автомобили получил 231,7 миллиарда рублей, китайская Geely — 218,6 миллиарда рублей.

На четвертом и пятом местах тоже «китайцы» — Haval и Exeed, выручка которых составила 200,9 и 142,7 миллиарда рублей соответственно.

Суммарно за 10 месяцев в России было продано новых машин на 2,2 триллиона рублей. На долю китайских марок приходится 55,6% выручки, европейских — 14,2%, российских — 12,5%.

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