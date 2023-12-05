Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

«Финион», специализирующуюся на помощи в оформлении вида не жительство за рубежом.

Спрос на оформление вида на жительство среди россиян в 2023 году упал в десятки раз, рассказали «Известиям» в компании. «Финион» приводит данные по итогам опроса среди 2,7 тысячи действующих или потенциальных клиентов.

В рекрутинговой компании HeadHunter на основе анализа резюме соискателей, сменивших место пребывания с России на другую страну в прошлом году, сообщили, что в Россию вернулись примерно 26% релокантов.

В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 до 330 тысяч. Согласно данным газеты Financial Times, россияне приезжают обратно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также из-за ухудшения условий жизни за границей.

По оценке Росстата, в 2022 году из России за рубеж выбыло 668,4 тысяч человек.