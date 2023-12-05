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«Партия Залужного» одержала победу на гипотетических выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Главком ВСУ Валерий Залужный
Фото: АрмияInform / CC BY 4.0

Гипотетическая партия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного победила бы на выборах в Верховную раду Украины, если бы они состоялись в ближайшее время, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».

За «Партию Залужного» проголосовали бы 36% избирателей. Второе место занял бы гипотетический «блок» украинского президента Владимира Зеленского (26,7%), третье — партия шоумена Сергея Притулы (7,6%), приводит «Страна.ua» данные соцопроса.

В парламент также прошли бы гипотетическая «Партия «Азов» (одноименный батальон признан террористической организацией в России и запрещен), «Слуга народа» Зеленского и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, преодолев пятипроцентный барьер.

Согласно предыдущему опросу «Рейтинга», в случае президентских выборов, в которых участвовали бы и Зеленский, и Залужный, никто из них не выиграл бы в первом туре: гипотетически украинский лидер получил бы 47,4% голосов избирателей среди определившихся с кандидатами, а главком — 30,7%.

Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного. Согласно рейтингу, уровень доверия к главкому достигает 82%, а к президенту — 72%.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?

corrector

Даже матрасники не ожидали , что укроскауны окажутся такими тупыми, что будут убиваться несколько лет...

DRAGONWAY

Так вы же исключительные, создавайте сами технологии,а то как привыкли на все готовое.