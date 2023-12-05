«Партия Залужного» одержала победу на гипотетических выборах

Гипотетическая партия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного победила бы на выборах в Верховную раду Украины, если бы они состоялись в ближайшее время, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».

За «Партию Залужного» проголосовали бы 36% избирателей. Второе место занял бы гипотетический «блок» украинского президента Владимира Зеленского (26,7%), третье — партия шоумена Сергея Притулы (7,6%), приводит «Страна.ua» данные соцопроса.

В парламент также прошли бы гипотетическая «Партия «Азов» (одноименный батальон признан террористической организацией в России и запрещен), «Слуга народа» Зеленского и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, преодолев пятипроцентный барьер.

Согласно предыдущему опросу «Рейтинга», в случае президентских выборов, в которых участвовали бы и Зеленский, и Залужный, никто из них не выиграл бы в первом туре: гипотетически украинский лидер получил бы 47,4% голосов избирателей среди определившихся с кандидатами, а главком — 30,7%.

Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного. Согласно рейтингу, уровень доверия к главкому достигает 82%, а к президенту — 72%.