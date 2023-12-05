Осужденный за педофилию экс‑режиссер «Ералаша» уехал на СВО

Экс-режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный по делу о педофилии, уехал на спецоперацию, об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. <...> Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно я пригожусь хотя бы в окопе», — написал Белостоцкий, выложив фотографии в военной форме.

Сестра режиссера Дарья подтвердила информацию MSK1.RU, что он подписал контракт с Минобороны «где-то в октябре».

Белостоцкий — сценарист, продюсер, режиссер-постановщик киножурнала «Ералаш» и телесериала «След».

В июле 2022 года он получил 14 лет по статье о насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетними — потерпевшим был 13-летний мальчик-актер. Позже Мосгорсуд смягчил приговор более чем в два раза, переквалифицировав статью на «развратные действия». До выхода на свободу Белостоцкому оставалось около 4,5 года.