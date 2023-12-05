Прокурор запросил для экс‑министра Абызова 19,5 года колонии

Гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить
бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова к 19,5
годам колонии строгого режима.
«Прошу признать Абызова виновным и по совокупности
преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого
режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 млн рублей», — цитирует
ТАСС представителя гособвинения.
По его словам, обвинение по статье 210 УК РФ (создание
преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. «Соучастники были
знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была
иерархия. Первый — Абызов, потом Степанов, потом все остальные», — сказал представитель
гособвинения.
Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по
вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года. Его обвиняют
в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере,
легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления,
коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску
Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 миллиардов рублей Абызова.