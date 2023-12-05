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Прокурор запросил для экс‑министра Абызова 19,5 года колонии

Источник:
ТАСС
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Бывший министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов
Бывший министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов
Фото: Vitaly Belousov/Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова к 19,5 годам колонии строгого режима.

«Прошу признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 млн рублей», — цитирует ТАСС представителя гособвинения.

По его словам, обвинение по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества) полностью нашло подтверждение. «Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом Степанов, потом все остальные», — сказал представитель гособвинения.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 миллиардов рублей Абызова.

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