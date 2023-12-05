США ожидали, что Россия возьмет Киев «за пару дней»

Американские власти считали, что российские войска установят контроль над Киевом вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В первые пару дней» после начала СВО в администрации США «думали, что Киев сразу же будет взят», сказала Жан-Пьер, комментируя призывы к американским законодателям одобрить выделение дополнительных средств на военную помощь Украине.

Президент России Владимир Путин в октябре на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате подчеркнул, что СВО является попыткой прекратить войну на Украине, которая была развязана еще в 2014 году в результате государственного переворота.

«Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины, вот с этого все началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — сказал он.