НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ожидали, что Россия возьмет Киев «за пару дней»

Источник:
ТАСС
730 4

Американские власти считали, что российские войска установят контроль над Киевом вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В первые пару дней» после начала СВО в администрации США «думали, что Киев сразу же будет взят», сказала Жан-Пьер, комментируя призывы к американским законодателям одобрить выделение дополнительных средств на военную помощь Украине.

Президент России Владимир Путин в октябре на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате подчеркнул, что СВО является попыткой прекратить войну на Украине, которая была развязана еще в 2014 году в результате государственного переворота.

«Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины, вот с этого все началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
Осужденный за педофилию экс‑режиссер «Ералаша» уехал на СВО
Киев признал невозможность достичь военного паритета с Россией
Россия бросила Су‑30СМ на борьбу с морскими дронами
Bloomberg узнало о кадровом голоде в украинской армии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Российские дроны подключили к украинским мобильным сетям
Объявлены лучшие российские игры всех времен
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин посоревнуется с Барби за титул «Человек года»
США ожидали, что Россия возьмет Киев «за пару дней»
Прокурор запросил для экс‑министра Абызова 19,5 года колонии
Осужденный за педофилию экс‑режиссер «Ералаша» уехал на СВО
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
103
Наступил предсказанный для Земли конец света
56
Раскрыто главное пророчество Ванги про Россию
45
Опубликовано пугающее пророчество Ванги для России
44
Первое таинство: когда крестить и как выбрать крестного
38
Война и новый лидер: главные предсказания на 2018 год