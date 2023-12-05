Путин посоревнуется с Барби за титул «Человек года»

Президент России Владимир Путин и кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году, вошли в шорт-лист претендентов на звание «человека года» по версии журнала Time.

Победитель будет объявлен в среду. Девять кандидатов номинированы на звание:

президент России Владимир Путин;

лидер Китая Си Цзиньпин;

британский король Карл III;

кукла Барби;

певица Тейлор Свифт;

глава OpenAI Сэм Альтман;

глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;

участники забастовок в Голливуде;

прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».

Путин становился «человеком года» по версии Time в 2007 году.