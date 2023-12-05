Путин посоревнуется с Барби за титул «Человек года»

Президент России Владимир Путин и кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году, вошли в шорт-лист претендентов на звание «человека года» по версии журнала Time.
Победитель будет объявлен в среду. Девять кандидатов номинированы на звание:
- президент России Владимир Путин;
- лидер Китая Си Цзиньпин;
- британский король Карл III;
- кукла Барби;
- певица Тейлор Свифт;
- глава OpenAI Сэм Альтман;
- глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
- участники забастовок в Голливуде;
- прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.
Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».
Путин становился «человеком года» по версии Time в 2007 году.