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Путин посоревнуется с Барби за титул «Человек года»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023 году, вошли в шорт-лист претендентов на звание «человека года» по версии журнала Time.

Победитель будет объявлен в среду. Девять кандидатов номинированы на звание:

  • президент России Владимир Путин;
  • лидер Китая Си Цзиньпин;
  • британский король Карл III;
  • кукла Барби;
  • певица Тейлор Свифт;
  • глава OpenAI Сэм Альтман;
  • глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
  • участники забастовок в Голливуде;
  • прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимира Зеленского и «дух Украины».

Путин становился «человеком года» по версии Time в 2007 году.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...