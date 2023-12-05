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Вышел первый трейлер новой игры GTA VI

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Rockstar Games опубликовала трейлер игры Grand Theft Auto VI. Ролик появился на YouTube-канале разработчиков на сутки раньше запланированного анонса из-за утечки, которая произошла ночью 5 декабря.

«Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube», — говорится в сообщении компании в соцсети Х.

В дебютном трейлере показаны протагонисты игры — Лусия и Джейсон, которым предстоит выбраться из неких трудностей. Действие игры развернется в вымышленном американском штате Леонида.

В конце видеоролика указывается, что выход GTA VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S. Скорее всего, на ПК игра выйдет позднее. Предыдущая часть легендарной франшизы — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.

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