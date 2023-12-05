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WhatsApp перестанет портить фото и видео

Источник:
WABetaInfo
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Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет отправлять медиафайлы в исходном размере. Изменение внедрили в версию WhatsApp для iOS под номером 23.24.73.

Таким образом, пользователи с «яблочными» устройствами теперь могут отправлять фото и видео файлы без потери качества. Вложения должны отправляться в качестве документа, объем отсылаемых файлов ограничен 2 ГБ.

Обновление 23.24.73 также добавляет в WhatsApp на iPhone возможность принимать участие в голосовых чатах в групповых переписках и реагировать на статусы пользователей с помощью собственного 3D-аватара. Пользователям доступны шесть видов реакций.

Для пользователей WhatsApp, предназначенной для устройств на операционной системе Android, данная функция пока находится на этапе тестирования.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?