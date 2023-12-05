WhatsApp перестанет портить фото и видео

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет отправлять медиафайлы в исходном размере. Изменение внедрили в версию WhatsApp для iOS под номером 23.24.73.

Таким образом, пользователи с «яблочными» устройствами теперь могут отправлять фото и видео файлы без потери качества. Вложения должны отправляться в качестве документа, объем отсылаемых файлов ограничен 2 ГБ.

Обновление 23.24.73 также добавляет в WhatsApp на iPhone возможность принимать участие в голосовых чатах в групповых переписках и реагировать на статусы пользователей с помощью собственного 3D-аватара. Пользователям доступны шесть видов реакций.

Для пользователей WhatsApp, предназначенной для устройств на операционной системе Android, данная функция пока находится на этапе тестирования.