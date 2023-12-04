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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ начал красить Lada в новый цвет

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ расширил цветовую гамму автомобилей Lada Granta, Vesta и Niva, сообщает пресс-служба компании

Так, автомобили Lada Vesta получили серебристый металлик под названием «Платина», а Granta и классический внедорожник Niva Legend начали красить в темно-серый «Борнео».

Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе красят в белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Для Granta также доступен серебристый металлик «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

Остальные цвета недоступны из-за ухода европейских партнеров и трудностей с настройкой оборудования под китайскую краску.

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