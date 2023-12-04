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Оксфордский словарь выбрал главное слово 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Словом 2023 года по версии издательства Оксфордского университета стало разговорное выражение rizz. Оно означает «персональный шарм».

«2023 год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара. И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращенная форма — rizz)», — говорится в сообщении издательства, которое выпускает самый авторитетный словарь английского языка.

Rizz обозначает способность привлекать другого человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Он происходит от слова charisma («харизма»). Его использование в 2023 году резко выросло и достигло пика в июне.

Популярность слову обеспечило интервью актера Тома Холланда которого спросили о его персональном шарме, или rizz, на что он ответил: «У меня вообще нет rizz, у меня ограниченный rizz».

Помимо rizz, финалистами голосования стали prompt (запрос для программы искусственного интеллекта) situationship (романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными) и swiftie (восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт).

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Наука #Наука
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