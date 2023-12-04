Рейсовый автобус сдуло в кювет в Красноярском крае

Междугородный автобус, следующий из Шарыпово в Красноярск, опрокинулся в кювет из-за сильного бокового ветра, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе Шарыпово — Назарово днем в понедельник. Рейсовый автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок.

В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, за медицинской помощью на данный момент никто не обратился.

МЧС региона предупредило об очень сильном ветре в ближайшие сутки. Порывы ветра будут 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду и более.