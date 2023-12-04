Соболев и Воля поддержали американский тренд на песню «Мармеладный»

Комики Илья Соболев и Павел Воля записали видео-пародию на западный тренд, где девушки поют песню «Мой мармеладный» в меховых шапках.

Тренд «Мармеладный» стал вирусным в Сети в октябре на Западе. Иностранцы, в основном девушки, надевали меховые шапки-ушанки, зажигательно танцевали и подпевали русской песне Кати Лель.

Воля и Соболев в видео-пародии неподвижно стоят и без каких либо эмоций открывают рот под слова «Мармедладного», что выглядит комично.

Тренд «Мармеладный» повлиял на успех Кати Лель, подняв ее песню на первые строчки западных чартов и стриминговых площадок. Автор трека, продюсер Максим Фадеев отмечал, что такая популярность русской песни за границей — прорыв в культуре.