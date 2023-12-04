НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутаты задумались о возвращении двухгодичной службы в армии

Источник:
Sibnet.ru
479 2

Возвращение двухгодичного срока службы позволит повысить качество мобилизационного ресурса, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса», — написал Гурулев в своем телеграм-канале.

Генерал отметил, что годичный срок срочной службы не позволяет обучить подготовленного солдата. «Разные углубления и расширения программ не помогут. Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис, в пять раз больше танков, где их взять-то?» — пояснил Гурулев.

«Еще один момент, почему нам нужно больше срочников, это если у нас сейчас воссоздадут пограничные войска, то там без срочников никак», — добавил генерал.

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.


Еще по теме
Минобороны решило изменить требования к здоровью призывников
Bloomberg узнало о кадровом голоде в украинской армии
Артиллерийские бригады большой мощности появятся армии России
Россия применила на Украине альтернативную стратегию борьбы
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Рубль атакует: каким будет «дно» доллара
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
103
Наступил предсказанный для Земли конец света
56
Раскрыто главное пророчество Ванги про Россию
45
Опубликовано пугающее пророчество Ванги для России
44
Первое таинство: когда крестить и как выбрать крестного
39
Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года