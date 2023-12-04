Депутаты задумались о возвращении двухгодичной службы в армии

Возвращение двухгодичного срока службы позволит повысить качество мобилизационного ресурса, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса», — написал Гурулев в своем телеграм-канале.

Генерал отметил, что годичный срок срочной службы не позволяет обучить подготовленного солдата. «Разные углубления и расширения программ не помогут. Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис, в пять раз больше танков, где их взять-то?» — пояснил Гурулев.

«Еще один момент, почему нам нужно больше срочников, это если у нас сейчас воссоздадут пограничные войска, то там без срочников никак», — добавил генерал.

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.