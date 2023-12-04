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Сериал «Кибербдеревня» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Кибердеревня»

Телепремьера комедийного сериала «Кибердеревня» состоится в понедельник, 4 декабря, на канале ТНТ.

В центре сюжета сериала – фермер Николай, который счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется на Землю, чтобы спасти свой дом.

«Кибердеревня» покажет зрителям выдуманный мир будущего, в котором человечество обустроило для жизни десятки разных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли. В 2100-м году в каждом доме есть по роботу от компании «Ижевск Дайнемикс», а люди спокойно путешествуют по космосу.

Сериал выходил эксклюзивно на «Кинопоиске», но теперь будет доступен для просмотра по ТВ. «Кибердеревня» будет выходить с понедельника по четверг на ТНТ в 21.00.

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