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Театр ответил за портрет Пугачевой

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева
Фото: Koard, Peter / CC BY-SA 3.0 de

Портрет Аллы Пугачевой вывесили в Московском театре эстрады. Его представители удивились, что фото вызвало общественный резонанс.

Черно-белую фотографию певицы разместили в отремонтированном холле Московского театра эстрады, где часто выступала Пугачева. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем (после реконструкции), у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — заявила «Абзацу» пресс-секретарь Театра Эстрады Карина Захарова.

Художественный руководитель учреждения Геннадий Хазанов в недружественной форме отказался отвечать на вопрос корреспондента издания о размещении портрета Пугачевой.

Портрет Пугачевой сняли в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Он провисел в фойе площадки более десяти лет. В сентябре 2022 года портрет Пугачевой художника Игоря Чолария, убрали из экспозиции в Русском музее. Автор объяснил это тем, что работа не подходит для выставки «по цветовому и световому принципу».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...