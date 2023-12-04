Российская комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым стала лидером кинопроката в России в минувший уикенд.

«Теща» с 30 ноября по 3 декабря заработала 213 миллионов рублей, по данным портала «Кинобизнес». На втором месте сказка «По щучьему велению» — 75,7 миллиона рублей, на третьем — спортивная комедия «Хоккейные папы» с результатом 39,3 миллиона рублей.

В центре сюжета «Тещи» начальница ЖКХ Ольга Николаевна (Гузеева), которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует мужа и оберегает дочь Варю. Единственные претензии у нее — к зятю (Харламов). В фильме также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

Гузеева и Харламов довольно долго не снимались в кино. Интерес к фильму подогревал публичный конфликт между артистами: три года они обменивались колкостями в социальных сетях.