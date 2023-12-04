Киев признал невозможность достичь военного паритета с Россией

Украина не способна самостоятельно нарастить производство
вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией, заявил
советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Сама Украина, кто бы там что ни говорил, безусловно, не
сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет
с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС советника.
При этом, по словам Подоляка, Украина готова продолжать
вести боевые действия «до конца» с помощью стран Запада «при совместном
технологическом рывке, когда будет обеспечена необходимым количеством оружия».
С начала российской специальной военной операции
Запад многократно нарастил объемы поставок вооружения Украине,
но Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов.