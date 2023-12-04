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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев признал невозможность достичь военного паритета с Россией

Источник:
ТАСС
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Украина не способна самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Сама Украина, кто бы там что ни говорил, безусловно, не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС советника.

При этом, по словам Подоляка, Украина готова продолжать вести боевые действия «до конца» с помощью стран Запада «при совместном технологическом рывке, когда будет обеспечена необходимым количеством оружия».

С начала российской специальной военной операции Запад многократно нарастил объемы поставок вооружения Украине, но Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов.

 

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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scorpion2777

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