Киев признал невозможность достичь военного паритета с Россией

Украина не способна самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Сама Украина, кто бы там что ни говорил, безусловно, не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС советника.

При этом, по словам Подоляка, Украина готова продолжать вести боевые действия «до конца» с помощью стран Запада «при совместном технологическом рывке, когда будет обеспечена необходимым количеством оружия».

С начала российской специальной военной операции Запад многократно нарастил объемы поставок вооружения Украине, но Киев постоянно просит выделить ему еще больше оружия и боеприпасов.