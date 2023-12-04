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Зрители осудили выбор наставников 12‑го сезона шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Полины Гагариной

Певица Zivert впервые займет кресло наставника в шоу «Голоса» на Первом канале, остальные трое музыкантов уже участвовали в проекте. Телезрители оказались недовольны таким выбором.

Наставниками 12-го сезона «Голоса» стали Zivert, Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков, сообщила пресс-служба Первого канала.

Для Преснякова и Беляева это будет второй опыт наставничества. Оба музыканта участвовали во взрослом проекте в 11 сезоне. Полина Гагарина станет наставницей в шестой раз, за ее плечами четвертый, пятый, восьмой, девятый и одиннадцатый сезоны.

Зрители уже высказали недовольство против новых наставников, в особенности критике подверглась Zivert. В соцсетях Первого канала возмущенные поклонники шоу написали, что «Голосу» не хватает мэтра, такого, каким был Александр Градский, и предложили позвать Ларису Долину на эту ролью. Другие пошутили, что скоро кресло наставника достанется Ольге Бузовой.

Когда стартует 12-й сезон «Голоса» пока неизвестно, но Первый канал уже во всю готовится к слепым прослушиваниям.

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