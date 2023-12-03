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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Пентагона допустил возможность поражения Израиля

Источник:
РБК
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Израиль ведет городские бои в одном из самых густонаселенных районов мира, а потому израильская армия может победить при создании гуманитарных коридоров и обеспечения безопасности гражданских лиц, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — приводит РБК заявление Остина.

Схожие опасения выражал месяц назад госсекретарь Энтони Блинкен. Он предупреждал, что, несмотря на необходимость физического уничтожения группировки, необходимо приложиться усилия, чтобы движение не приобрело в результате еще больше сторонников из-за неизбирательных ударов Израиля.

По словам Блинкена, этого можно добиться, предложив палестинцам лучшее будущее. «Потому что в отсутствие этого, даже после ХАМАС, те, кто поет песню сирен нигилизма, найдут открытые уши», — резюмировал Блинкен.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?