Глава Пентагона допустил возможность поражения Израиля

Израиль ведет городские бои в одном из самых густонаселенных районов мира, а потому израильская армия может победить при создании гуманитарных коридоров и обеспечения безопасности гражданских лиц, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — приводит РБК заявление Остина.

Схожие опасения выражал месяц назад госсекретарь Энтони Блинкен. Он предупреждал, что, несмотря на необходимость физического уничтожения группировки, необходимо приложиться усилия, чтобы движение не приобрело в результате еще больше сторонников из-за неизбирательных ударов Израиля.

По словам Блинкена, этого можно добиться, предложив палестинцам лучшее будущее. «Потому что в отсутствие этого, даже после ХАМАС, те, кто поет песню сирен нигилизма, найдут открытые уши», — резюмировал Блинкен.