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Генсек НАТО заявил об ожидании «плохих новостей» с Украины

Источник:
РБК
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Украина находится в критической ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — цитирует РБК Столтенберга.

Он признал, что члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос Украины на боеприпасы. Отвечая на вопрос, как в такой ситуации нужно действовать украинской армии, Столтенберг переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

В конце ноября после заключения соглашения о сотрудничестве между НАТО и Украиной Столтенберг заявил, что Киеву и поддерживающим его страны следует готовиться к «долгим и трудным» боям, призвав «не недооценивать» Россию.

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