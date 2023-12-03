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Трамп объявил «крестовый поход» против Байдена

Источник:
ТАСС
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке станем крестовым походом против нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Трамп убежден, что Байден «не защищает американскую демократию, а разрушает» ее. «Они хотят контролировать то, что вы говорите. Они хотят контролировать ваши социальные сети. Они хотят контролировать то, на какой машине вы ездите. Они хотят все поменять. Эти люди больные», — считает республиканец.

«Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — отметил Трамп.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден и Трамп — основные претенденты.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?