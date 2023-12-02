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Переход на электронные медкарты станет обязательным

Источник:
ТАСС
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Переход на электронные медкарты в России с 2024 года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — пояснил глава Минздрава.

В ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение», Мурашко отметил, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам.

«Мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, — он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — добавил министр.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?