Переход на электронные медкарты станет обязательным

Переход на электронные медкарты в России с 2024 года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — пояснил глава Минздрава.

В ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение», Мурашко отметил, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам.

«Мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, — он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение», — добавил министр.