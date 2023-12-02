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Выбраны идеальные мужские ягодицы

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи выяснили, как выглядят идеальные мужские ягодицы. Оказалось, что наиболее привлекательными считаются не плоские, но и не слишком большие мужские ягодицы с небольшими впадинами по бокам.

Ученые в ходе опроса показывали участникам эксперимента изображения мужских ягодиц с разными пропорциями в трех ракурсах: сбоку, сзади и в три четверти. Участников попросили расположить картинки в порядке убывания привлекательности.

Подавляющее большинство выбрали в качестве наиболее красивых ягодицы с промежуточными пропорциями — на изображении они посередине, отмечают авторы исследования, опубликованного журналом Plastic& Reconstructive Surgery.

Идеальные мужские ягодицы расположены посредине
Идеальные мужские ягодицы расположены посредине
Фото: © American Society of Plastic Surgeons

«В нашем опросе респонденты считали, что идеальные мужские ягодицы не должны быть плоскими, но и не должны выступать слишком сильно. Также ягодицы не должны быть слишком широкими и должны сохранять характерные ямочки по бокам», — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые были посвящены идеальным женским ягодицам — тогда все выбирали самые округлые и полные формы. Очевидно, что для мужчин данная формула не работает.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?