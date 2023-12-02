Выбраны идеальные мужские ягодицы

Исследователи выяснили, как выглядят идеальные мужские ягодицы. Оказалось, что наиболее привлекательными считаются не плоские, но и не слишком большие мужские ягодицы с небольшими впадинами по бокам.

Ученые в ходе опроса показывали участникам эксперимента изображения мужских ягодиц с разными пропорциями в трех ракурсах: сбоку, сзади и в три четверти. Участников попросили расположить картинки в порядке убывания привлекательности.

Подавляющее большинство выбрали в качестве наиболее красивых ягодицы с промежуточными пропорциями — на изображении они посередине, отмечают авторы исследования, опубликованного журналом Plastic& Reconstructive Surgery.

Идеальные мужские ягодицы расположены посредине Фото: © American Society of Plastic Surgeons

«В нашем опросе респонденты считали, что идеальные мужские ягодицы не должны быть плоскими, но и не должны выступать слишком сильно. Также ягодицы не должны быть слишком широкими и должны сохранять характерные ямочки по бокам», — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые были посвящены идеальным женским ягодицам — тогда все выбирали самые округлые и полные формы. Очевидно, что для мужчин данная формула не работает.