Аномальные холода накроют Россию

Аномально холодная погода ожидается на огромной территории России в ближайшие дни. В отдельных регионах морозы будут достигать 40-50 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы», — пояснил специалист.

Это значит, что в большинстве северо-западных регионов морозы будут достигать 16-23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — 30 градусов. В Центральном федеральном округе установятся морозы до 16-23 градусов, что на 7-12 градусов ниже нормы.

Холодный фронт также распространится на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку.

Так, в Красноярском крае со 2 по 6 декабря морозы будут трещать до 35-42 градусов. В Магаданском крае и на Чукотке будет до минус 43-49 градусов, в Якутии — местами даже до 54 градусов мороза.