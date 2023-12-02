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Работающим родителям детей‑инвалидов сохранят пособия

Источник:
Sibnet.ru
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Пособия в 10 тысяч рублей для работающих родителей детей с инвалидностью сохранят, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Они также имеют право работать неполный рабочий день.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы»,— говорится в указе, опубликованном на сайте правовых актов.

В документе уточняется, что выплаты касаются не только родителей, но и усыновителей и опекунов, работающих дистанционно или на дому. Президентский указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Минтруд представил поправку о выплатах по уходу работающим родителям детей-инвалидов в сентябре. Инициативу подготовили по поручению главы государства.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?