Работающим родителям детей‑инвалидов сохранят пособия

Пособия в 10 тысяч рублей для работающих родителей детей с инвалидностью сохранят, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Они также имеют право работать неполный рабочий день.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы»,— говорится в указе, опубликованном на сайте правовых актов.

В документе уточняется, что выплаты касаются не только родителей, но и усыновителей и опекунов, работающих дистанционно или на дому. Президентский указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Минтруд представил поправку о выплатах по уходу работающим родителям детей-инвалидов в сентябре. Инициативу подготовили по поручению главы государства.