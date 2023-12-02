WhatsApp ввел секретные коды

Разработчики WhatsApp представили дополнение к закрытым чатам, которое представляет собой секретные коды. Фактически, это уникальный пароль, который обеспечивает закрытым чатам дополнительную защиту.

Благодаря секретным кодам закрытые чаты получили дополнительный уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к телефону пользователя, говорится в официальном блоге мессенджера.

Также теперь можно скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка: она будет видна только после ввода секретного кода в строке поиска. Чтобы переместить новый чат в категорию закрытых, достаточно просто нажать на него и удерживать.

С момента появления закрытых чатов пользователи WhatsApp могли защищать переписки только с помощью биометрии — отпечатков пальцев и лица. Теперь пользователи могут закрывать чаты с помощью секретных кодов.