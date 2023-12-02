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App Store удалил «Сбермаркет»

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Apple больше не могут скачать из онлайн-магазина App Store приложение заказа продуктов «Сбермаркет». Его удалили из-за санкционных ограничений.

При этом ранее скаченные приложения продолжают работать. Удалять их не стоит, так как снова загрузить программу из фирменного магазина «яблочной компании» уже не получится.

Пользователям устройств на iOS также рекомендуется выключить функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы смартфон не удалил приложение автоматически.

Приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, RuStore.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?