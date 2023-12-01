Расшифровка аудио в Telegram стала доступна всем пользователям

Расшифровка аудиосообщений в новой версии Telegram под номером 10.3 стала доступна всем пользователям. До сих пор такая возможность была только у владельцев Premium-подписки.

Функция позволяет быстро прочесть содержание аудиосообщения и даже перевести его на другой язык. Однако для обычных пользователей без подписки действуют ограничения — они могут расшифровать всего два сообщения в неделю.

В числе нововведений также рекомендации похожих каналов: присоединяясь к какому-либо каналу, пользователь увидит список похожих публичных каналов, они подбираются приложением автоматически.

Появилась возможность делать перепосты историй друзей и каналов, при этом историю можно дополнить своим текстом, аудиодорожкой или видеокомментарием. Также можно выбрать круг пользователей, которые смогут увидеть перепост.

Стала доступна возможность добавлять поверх историй видеосообщения со своими комментариями. Сообщения можно редактировать — например, менять размер, перемещать в любую точку экрана, а также выбирать момент начала и окончания.